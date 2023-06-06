Düzce'nin Yığılca ilçesinde kadınların hem meslek edinmelerini sağlamak hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamak üzere kurulan Yığılca Aile Destek Merkezi'nde üretilen ürünler sergilendi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kadınların hem meslek edinmelerini sağlamak hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamak üzere kurulan Yığılca Aile Destek Merkezi'nde üretilen ürünler sergilendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca faaliyete geçirilen merkez, halk eğitim merkezi iş birliğiyle meslek edindirme, kişisel gelişim, anaokulu ve kreş desteği, teşvik ödemeleri, kültürel gezi imkanlar ve çeşitli etkinlikler gibi faaliyetlerle kadınların aile ekonomisine katkı sağlamasına, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine destek oluyor.

Kurslara katılım sağlayan kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünler, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda kurulan sergi alanında vatandaşların beğenisine sunuldu.

Açılışın ardından stantları gezen Kaymakam Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Rasim Çam kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin belgelerini verdi.

Üretilen ürünleri dikkatle inceleyen Altuntaş, "Aile Destek Merkezimiz bizim için çok önemli. Buradaki etkinliklerimizi ve faaliyetlerimiz her geçen gün artırarak devam ettiriyoruz. Kadınlarımızın ürettiği ürünleri inceledim, gerçekten el emeği göz nuru çok değerli ürünler. Bu güzel ürünleri üreten emek verem tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.