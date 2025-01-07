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Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen'in eşi kansere yenik düştü

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Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen'in eşi Anjelika Göğen, kanserle mücadelesini kaybetti. Göğen'in tedavi için gittiği Rusya'da toprağa verildiği öğrenildi.

"Yeşilçam'ın kötü adamı" olarak anılan ünlü oyuncu Coşkun Göğen'in eşi Anjelika Göğen, bir süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun kızı da geçtiğimiz yıllarda kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Yürek Yarası, Ortadirek Şaban, Gecenin Sonu, Ömerçip, Kayıp Kızlar, Vezir Parmağı gibi çok sayıda yapımda rol alan Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen, son haliyle sık sık gündeme geliyor.

Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen'in eşi kansere yenik düştü

Ünlü isim, geçtiğimiz yıllarda 36 yaşındaki kızı Dünya Göğen'i kanser nedeniyle kaybetmişti.Kızının acısına alışamayan oyuncu bu kez de eşinin kaybıyla sarsıldı. Göğen'in eşi Anjelika Göğen de kansere yenik düştü. NTV'nin haberine göre, tedavi için Rusya'ya giden bale öğretmeni Anjelika, Rusya'da toprağa verildi.

"BEN DE ARTIK UZUN YAŞAMAM"

Eşinin cenazesine Türkiye'ye getiremediği için çok üzgün olduğunu belirten Coşkun Göğen, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim. Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı. Önce kızım sonra hayat arkadaşım. Kader bana herhalde senin de sıran geldi artık ey Coşkun diyor..."

Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen'in eşi kansere yenik düştü

Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen'in eşi kansere yenik düştü
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMithat Kaya:

Allah sabırlar versin,Hanımefendinin Mekânı Cennet olsun

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Haber YorumlarıX Y:

Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıSanane Sana:

Allah rahmet eylesin, çok büyük acılar bunlar ..

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Kadının haplarını dısarda milletin gazozuna atmayacaktın Coşkun

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Haber YorumlarıMüslüm Yıldız:

Allah rahmet eylesin,eşine ve ailesine sabırlar dilerim..

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