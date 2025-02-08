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Yer: Denizli! Katıldığı yarışmada inanılmazı başarıp 300 bin TL ödül kazandı

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Denizli'de en çok çöp şiş yeme yarışmasına katılan bir kişi, 360 adet çöp şiş yiyerek yaklaşık 300 bin TL'lik ödül kazandı.

İstanbul'dan yola çıkarak Denizli'nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren işletmeye giden Yusuf Kaplan isimli vatandaş, kendisine verilen sürede 360 adet çöp şiş,1 lavaş, 1 ayran,1 soda,1.5 litre su ve 5 tatlı yiyerek 180 bin TL para ödülü ile 100 bin TL değerindeki son model İphone cep telefonunun sahibi oldu.

"SÜRE OLSA 700 BİN TL'Yİ KAZANABİLİRDİM"

Yemeği ve yemek yarışmalarına katılmayı sevdiğini ifade eden Kaplan, "Biraz daha süre olsa 400 tane çöp şişi tamamlayıp en büyük ödül olan 700 bin TL'yi kazanabilirdim" dedi.

Yer: Denizli! Katıldığı yarışmada inanılmazı başarıp 300 bin TL ödül kazandı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıASar Gnc:

yazik midesine, kendine verdigi zarar o paraya degermi hic. sonu kötü olabilirdi

Yorum Beğen10
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Kent Lokantası kuyruğunda bekleyen açları götürün bak ne rekorlar kırıyor…

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıDağıstan:

Padiahım demişler , iğneyi çuvaldız deliğinden geçiren biri var.......

Yorum Beğen0
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