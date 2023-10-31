Yenişehir Belediyesi Limonluk Mahallesi'nde Yeşil Alan Oluşturdu

Mersin Yenişehir Belediyesi, Limonluk Mahallesi'nde oluşturduğu 3 bin 150 metrekarelik korulukla yeşil alan sayısını arttırmaya devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Akdeniz Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileriyle birlikte jakaranda fidanlarını toprakla buluşturdu.

Yenişehir Belediyesi, kente yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor.

Geçen ay Fuat Morel ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde koruluklar oluşturan ve fidan dimi yapan Yenişehir Belediyesi, son olarak Limonluk Mahallesi'nde yeşillendirme çalışması gerçekleştirdi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah, Akdeniz Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileriyle birlikte 3 bin 150 metrekarelik alanda jakaranda fidanlarını toprakla buluşturdu.

Fidan dikimine katılan öğrencileri tebrik eden Başkan Özyiğit, şöyle konuştu:

"Emeğinize yüreğinize sağlık. Burada gerçekten tarihe bir not düşüyoruz, bir eser bırakıyoruz. İnşallah sağlık oldukça, ömür oldukça, çocuklarımıza ve torunlarımıza gösterebileceğimiz bir eser olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biliyorsunuz iklim konusu gerçekten büyük bir sorun. Mevsimler değişti, tüm dünya olarak bunların müsebbibi biziz. Maalesef dünyayı hor kullandık. Bu işi tek başına bir kişinin, bir belediyenin, bir ilin, bir ilçenin ya da bir ülkenin yapması yetmiyor. Çevre bilincinin herkeste olması gerekiyor. Biz Yenişehir Belediyesi olarak uluslararası iklim ve enerji konulu Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne imza attık. Yani buradaki karbon emisyonunu 2050 yılında sıfıra indireceğimize dair söz verdik. Daha çok yeşil üreterek, yeşil alanlar oluşturarak, geri dönüşümü sağlayarak, temiz enerjiyi kullanarak geleceğimizi koruyabiliriz. Asfalt döktük, asfalt yaptık demekten hiç mutlu olmuyorum. Çünkü asfalt aslında doğada en büyük hasarlardan birini oluşturuyor. 1 kilometre asfalt yaptıysak, onun yerine bin adet ağaç dikmemiz gerekir. Yeşil alan üretmemiz gerekir. Çünkü bu dengeyi korumak için buna ihtiyacımız var. Geleceğimizi korumalıyız, kentimize sahip çıkmalıyız. Yenişehir'de bunu hemşehrilerimizle birlikte yapıyoruz."