Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcının arabası sanayicileri şaşırttı: Size bunu mu layık gördüler?

Yenidoğan Çetesi'ni çökertmesiyle kamuoyunun takdirini kazanan Savcı Yavuz Engin, bu kez farklı bir görüntüylegündem oldu. 1993 model ve üzerinde tepe lambası bulunan bir araçla İstanbul'da bir sanayi sitesine gelen Engin, vatandaşların ilgisini çekti.

"DEVLETİMİZ SİZE BUNU MU LAYIK GÖRDÜ?"

Oto tamircisinde cep telefonuyla kayıt yapan bir sanayi ustası, Savcı Engin'e esprili bir şekilde "Savcım, devletimiz size bu arabayı mı layık gördü?" diye sordu.

"DEVLETE LAF ETME"

Savcı Engin'in ise bu yoruma "Devlete laf etme, hangi arabaya bindiğimizin bir önemi yok" şeklinde yanıt verdi.

SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?

1989 doğumlu olan Savcı Engin, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde üniversite eğitimine başladı ve 2013 yılında mezun oldu. İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başladı. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanan savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirildi.