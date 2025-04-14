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Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcının arabası sanayicileri şaşırttı: Size bunu mu layık gördüler?

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Savcı Yavuz Engin, 1993 model aracıyla oto sanayide görüntülendi. Bir ustanın "Devlet size bu arabayı mı layık gördü?" sorusuna Engin, "Devlete laf etme, hangi arabaya bindiğimizin önemi yok" diyerek yanıt verdi. Bu diyaloğun yer aldığı görüntü kısa sürede gündem oldu.

Yenidoğan Çetesi'ni çökertmesiyle kamuoyunun takdirini kazanan Savcı Yavuz Engin, bu kez farklı bir görüntüylegündem oldu. 1993 model ve üzerinde tepe lambası bulunan bir araçla İstanbul'da bir sanayi sitesine gelen Engin, vatandaşların ilgisini çekti.

"DEVLETİMİZ SİZE BUNU MU LAYIK GÖRDÜ?"

Oto tamircisinde cep telefonuyla kayıt yapan bir sanayi ustası, Savcı Engin'e esprili bir şekilde "Savcım, devletimiz size bu arabayı mı layık gördü?" diye sordu.

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcının arabası sanayicileri şaşırttı: Size bunu mu layık gördüler?

"DEVLETE LAF ETME"

Savcı Engin'in ise bu yoruma "Devlete laf etme, hangi arabaya bindiğimizin bir önemi yok" şeklinde yanıt verdi.

SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?

1989 doğumlu olan Savcı Engin, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde üniversite eğitimine başladı ve 2013 yılında mezun oldu. İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başladı. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanan savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirildi.

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Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcının arabası sanayicileri şaşırttı: Size bunu mu layık gördüler?
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

adam ya adam adam ..

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Haber YorumlarıHalit:

işte bu adamlar için can kurban gerçek vatansever başkaları şatafat için vatan seviyor

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Haber YorumlarıMenderes akdag:

adamin hası.isin gucun rast gitsin insallah

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

misal Bilmem ne partisinin bilmem ne ilçe başkanının kardeşleri, kuzenleri bile lüks araçlarla gezerken sana bu arabayı verdiler ha? ah sayın savcım ah.

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

çok gereksiz şahsiyetlerin lüks arabalara binmeleri böyle bir savcının böyle bir arabaya binmesi kadar saçma

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Haber YorumlarıMGk:

Güvenlik tedbir amaçlı, hedef şaşırtmak için verilen araçlar sazan gibi atlamayın devletin usulünü devlete bırakın..

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Talep etse devlet gerekeni yapar. Talebi olmamış...

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Haber YorumlarıALİ BEY:

ÖZET.

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Haber YorumlarıEren Eren:

İşte devlet adamlığı budur varolasın sayın savcım Allah’a emanet ol Allah seni korusun

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