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Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!

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Haberler.com stüdyosunda 1 Aralık'ta Yay burcunda gerçekeleşen olan Yeniay'ın etkilerini anlatan Astrolog Aysun Koç, "Yeniay, Antares adlı savaşlarla ilişkilendirilen bir yıldızın olduğu bir derecede meydana gelecek. Özellikle Yay, İkizler, Başak ve Balık burçları Yeniay'dan etkilecek, Aslan ve Koç burçlarının ise bu dönemde daha şanslı olacak" dedi.

Astrolog Aysun Koç Haberler.com stüdyosunda 1 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşecek Yeniay'ın etkilerini anlattı.

"AZRAİL MELEĞİNDEKİ YENİAY SAVAŞ GETİREBİLİR"

1 Aralık'ta gerçekleşecek Yeniay ile ilgili bilgiler veren Koç, "1 Aralık'ta 09:21'de Yay burcunun 9 derecesinde haritanın 12.evinde gerçekleşecek Yeniay ile ilgili bilgiler vereceğim. Yay burcunda çok özel bir derecede Antares dediğimiz sabit bir yıldız mevcuttur. Antares 4 melekten Azrail'i temsil eden melektir. Aynı zamanda savaşlarla ilgili sabit yıldızdır. Yeniay'dan birkaç gün önceden başlayarak 15 gün boyunca da aktif hatta bir sonraki yeni aya kadar da etkilidir bu Yeniay. 6 Aralık'tan itibaren Mars'ta retroya geçeceği için aktif bir döneme giriliyor. 2025 yılı savaş ile konular bakımında risklerin yüksek olduğu bir yıl olacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"YAY, İKİZLER, BAŞAK VE BALIK BURÇLAR EN ÇOK ETKİLENECEK"

En çok etkilenen ve en şanslı olan burçları söyleyen Koç, "Yeniay'dan en çok etki alacak burçlar değişken burçlar olan Yay, İkizler, Başak ve Balık burçlarının ilk 15 gününde doğanlar olacak. Yeniay'dan daha şanslı etkiler alacak olanlar ise Aslanlar ve Koçlar olacak." dedi.

Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
Haberler.com / Melis Yaşar - Yaşam
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