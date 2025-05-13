Yarık Damak Hastalığıyla Mücadele Eden Cemil'in Şarkıları Viral Oldu

ADANA'da doğuştan yarık damak hastalığı nedeniyle konuşma bozukluğu yaşayan fabrika işçisi Cemil Kırbiçer'in (46), seslendirdiği şarkıların klipleri milyonlarca kez izlendi.

Kentte yarık damak hastalığıyla dünyaya gelen Cemil Kırbiçer'in küçük yaşta geçirdiği ameliyatlar sonrası damağına platin takıldı. Kalıcı konuşma bozukluğu olan ve müziğe ilgi duyan Cemil Kırbiçer, bu tutkusundan vazgeçmedi. Kırbiçer, bu süreçte çok sayıda şarkı yazıp, besteledi. Aranjör Emre Tekin Birol ile tanışmasının ardından, onun desteğiyle şarkılarını seslendirip, klipler çeken Kırbiçer, 2 ay önce sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya başladı. Kırbiçer'in viral haline gelen videoları da milyonlarca kez izlendi.

'AİLEMİ ŞAŞIRTTIM'

Cemil Kırbiçer, yaşadığı konuşma bozukluğu yüzünden ailesinin kendisine engel olmaya çalıştığını aktararak, "Aileme 'Ben sanatçı olacağım' dedim. Onlar ise 'Sanatçı olamazsın, sen şöylesin, böylesin' diyerek bana engel oldular. Ancak ben şarkılar yazarak onları şaşırttım, adeta şoka girdiler. Şarkılarımı yayınladıktan sonra ise takdir ettiler, teşekkür ettiler" diye konuştu.

'ŞARKILARIMIN DEVAMI GELECEK'

Sosyal medyada 'Cemil Baba' lakabıyla tanınan Kırbiçer, sokakta kendisini tanıyıp fotoğraf çektirmek isteyen insanlarla karşılaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Şarkılarına gösterilen ilginin giderek arttığını belirten Kırbiçer, "Bugüne kadar 3 şarkım yayınlandı, devamı da gelecek. Benim dilim, konuşmam ve tarzım bu şekilde. Bu, benim şarkı söylememe engel değil. Sosyal medyada ya da gerçek hayatta bana olumlu olumsuz yorum yapan herkesten Allah razı olsun. Şarkılarımın bu kadar ilgi göreceğini ben de beklemiyordum. Şehir dışından ve yurt dışından birçok kişi beni arıyor, destek mesajları gönderiyor" dedi.

Haber: Yusuf YILDIZ/ Adana, Kamera: Gülşah ÖZGEN/ Adana,