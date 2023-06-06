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Yaralı Yılan Kartalı Kahramanmaraş'ta Tedavi Altına Alındı

Yaralı Yılan Kartalı Kahramanmaraş'ta Tedavi Altına Alındı

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaralı bulunan 'Yılan Kartalı' tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaralı bulunan "Yılan Kartalı" tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Efirağızlı Mahallesi'nde yaşayan Cuma Doğan, ormandan evine dönerken yaralı halde bir kartal buldu.

Yaralı kuşu evine getirerek koruma altına alan Doğan, durumu Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'a oda Kahramanmaraş Doğa Koruma Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan kuşun "Yılan Kartalı" cinsi olduğu ve tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mansur Öksüz - Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Yaşam Haberler

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