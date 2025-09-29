Haberler

Yaralı Şahin Kurtarıldı: Amasya'da Vatandaşlık Görevi Yerine Getirildi

Yaralı Şahin Kurtarıldı: Amasya'da Vatandaşlık Görevi Yerine Getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da Bekir Çifci, bahçesinde bulduğu yaralı şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Şahin tedavi altına alındı ve iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacak.

AMASYA'da Bekir Çifci, bahçesinde çalışırken yaralı bulduğu şahini kutuya koyup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürerek teslim etti.

Orman Bağları Mahallesi'nde Bekir Çifci, bahçede çalışırken yaralı şahin buldu. Yaralı kuşu kutuya koyarak evine götüren Çifci, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ekiplerin yönlendirmesiyle Çifci, şahini Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürerek teslim etti. Kanadından yaralandığı tespit edilen şahin, tedavi altına alındı. Muayene edilen yaralı şahinin, iyileştikten sonra yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Bekir Çifci, "Bahçede çalışırken yaralı şahini fark ettik. Hemen 112'yi aradık. Bize Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etmemiz gerektiğini söylediler. Biz de şahini alıp getirdik. Uçamıyordu, kutuya koyduk. Doğamızı korumak hepimizin görevi. Hayvanları sevelim, onların da yaşam hakkı var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Federal ajanlar şehir merkezinde göçmen avına çıktı

Şehir merkezine inen ajanlar plastik mermilerle göçmen avına başladı
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.