'Yaralı olmayan ilişki, ilişki değildir': 'İyilik İyileştirir'de ilişkilerin psikolojisi konuşuldu

Haberler.com ekranlarında yayınlanan "İyilik İyileştirir" programında Uzman Klinik Psikolog Metin Aydın, konuğu Doktor Meral Aydın ile insan ilişkilerinin doğası, mutluluğun psikolojisi ve bilinçdışı döngüler üzerine dikkat çekici bir sohbet gerçekleştirdi. Programda ilişkilerdeki kırılganlık, adalet duygusu ve pozitif psikolojinin yaşamla ilişkisi ele alındı.

"POZİTİF PSİKOLOJİ, MUTLU İNSANLARIN BUNU NASIL BAŞARDIĞINI ARAŞTIRIR"

Programda pozitif psikolojinin, mutlu ve başarılı insanların nasıl bir yaşam sürdüğünü inceleyen bir bilim dalı olduğuna dikkat çekildi. Dr. Meral Aydın, pozitif psikolojinin zorlukları yok saymak yerine onları anlamayı ve dönüştürmeyi öğrettiğini belirtti.

"YARALI OLMAYAN İLİŞKİ, İLİŞKİ DEĞİLDİR"

İlişkilerde kırılganlığın kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Aydın, "Yaralı olmayan ilişki, ilişki değildir; ilişkinin doğası belirsizliktir" ifadelerini kullandı. "Dünya adil bir yer değil; hak ettiğimizi her zaman bulamayız" diyerek yaşamın gerçekliğine ve kabullenmenin önemine dikkat çekti.

"BİRLİKTE İNŞA ETMEK MUTLULUĞUN KAYNAĞI"

İlişkilerde derinliğin, kişinin kendini ortaya koyabilmesiyle mümkün olduğunu ifade eden Aydın, "Birçok kişi sağlıklı ilişki peşinde değil, hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor" dedi. Birlikte inşa etmenin mutluluğun gerçek kaynağı olduğunu vurgulayan program, insan ilişkilerinin duygusal doğasına dair önemli içgörüler sundu.