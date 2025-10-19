Haberler

"Yaralı olmayan ilişki, ilişki değildir": "İyilik İyileştirir"de ilişkilerin psikolojisi konuşuldu

'Yaralı olmayan ilişki, ilişki değildir': 'İyilik İyileştirir'de ilişkilerin psikolojisi konuşuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'da yayınlanan 'İyilik İyileştirir' programında Uzman Klinik Psikolog Metin Aydın ve Doktor Meral Aydın, insan ilişkilerinin doğası, mutluluğun psikolojisi ve bilinçdışı döngüler üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. İlişkilerdeki kırılganlık, adalet duygusu ve pozitif psikolojinin yaşamla ilişkisine dikkat çeken ikili, izleyicilere önemli bilgiler aktardı.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan "İyilik İyileştirir" programında Uzman Klinik Psikolog Metin Aydın, konuğu Doktor Meral Aydın ile insan ilişkilerinin doğası, mutluluğun psikolojisi ve bilinçdışı döngüler üzerine dikkat çekici bir sohbet gerçekleştirdi. Programda ilişkilerdeki kırılganlık, adalet duygusu ve pozitif psikolojinin yaşamla ilişkisi ele alındı.

"POZİTİF PSİKOLOJİ, MUTLU İNSANLARIN BUNU NASIL BAŞARDIĞINI ARAŞTIRIR"

Programda pozitif psikolojinin, mutlu ve başarılı insanların nasıl bir yaşam sürdüğünü inceleyen bir bilim dalı olduğuna dikkat çekildi. Dr. Meral Aydın, pozitif psikolojinin zorlukları yok saymak yerine onları anlamayı ve dönüştürmeyi öğrettiğini belirtti.

"YARALI OLMAYAN İLİŞKİ, İLİŞKİ DEĞİLDİR"

İlişkilerde kırılganlığın kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Aydın, "Yaralı olmayan ilişki, ilişki değildir; ilişkinin doğası belirsizliktir" ifadelerini kullandı. "Dünya adil bir yer değil; hak ettiğimizi her zaman bulamayız" diyerek yaşamın gerçekliğine ve kabullenmenin önemine dikkat çekti.

"BİRLİKTE İNŞA ETMEK MUTLULUĞUN KAYNAĞI"

İlişkilerde derinliğin, kişinin kendini ortaya koyabilmesiyle mümkün olduğunu ifade eden Aydın, "Birçok kişi sağlıklı ilişki peşinde değil, hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor" dedi. Birlikte inşa etmenin mutluluğun gerçek kaynağı olduğunu vurgulayan program, insan ilişkilerinin duygusal doğasına dair önemli içgörüler sundu.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Yaşam
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
KKTC'deki kritik seçimden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

KKTC'deki kritik seçimden ilk sonuçlar geldi! Bir aday farkı açtı
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 352.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.