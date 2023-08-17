Yaralı Ebabil Kuşu Yalova Belediyesi'ne Teslim Edildi
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Yalova'da yaşayan Recep Turan, evinin bahçesinde yaralı bir ebabil kuşu buldu ve Yalova Belediyesi veteriner ekiplerine teslim etti. Kuşun tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak.
YALOVA'da yaşayan Recep Turan (33), evinin bahçesinde kanadından yaralı halde bulduğu ebabili, Yalova Belediyesi veteriner ekiplerine teslim etti.
Kazım Karabekir Mahallesi Dik Sokak'ta yaşayan Recep Turan, sabah evinin bahçesine çıktığında yerdeki kuşu gördü. Turan, yanına yaklaştığı kuşun, ebabil olduğunu ve kanadından yaralandığını anlayıp, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne arayarak yardım istedi. Tura, gelen ekiplere, kuşu teslim etti.
Ekipler gelene kadar, ebabille ilgilenerek su veren Turan, Ebabil kuşu kanadından yaralandığı için uçamıyordu. Belediye veteriner ekiplerine ebabil kuşunu teslim ettimö dedi.
Ebabil, tedavisinin ardından doğaya salınacak. (DHA)