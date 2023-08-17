Yaralı Ebabil Kuşu Yalova Belediyesi'ne Teslim Edildi

Yalova'da yaşayan Recep Turan, evinin bahçesinde yaralı bir ebabil kuşu buldu ve Yalova Belediyesi veteriner ekiplerine teslim etti. Kuşun tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak.