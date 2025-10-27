Haberler

Yaralı Caretta Caretta 'Cumhuriyet' 6 Bin Kilometre Yol Katetti

Güncelleme:
Muğla'da yaralı olarak tedavi edilen ve uydu takip cihazı takılan caretta caretta türü deniz kaplumbağası 'Cumhuriyet', 1 yılda 6 bin kilometre yol katetti. İzleyenlerin sayısı 5 bini geçti.

MUĞLA'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Cumhuriyet', 1 yılda 6 bin kilometre yol katetti. 5 bin kişi, 'Cumhuriyet'in rotasını gösteren haritayı görüntüleyip, izledi.

Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2024 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da 'Cumhuriyet' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 30 Ekim 2024'te İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Geçen sürede 'Cumhuriyet', 6 bin kilometre yol katederek, Yunanistan açıklarına ulaştı. 'Cumhuriyet'in rotasını gösteren harita, 5 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
title
