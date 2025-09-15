Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti

Bir kadının, katıldığı etkinlikte yaptığı açıklama kısa sürede gündem oldu. Kadın, Gazze için düzenlenen etkinliğe yalnızca 200 kişinin katıldığını söyledi. Aynı bölgede yapılan bir eğlence etkinliğinde ise 10 bin kişinin toplandığını belirterek sitem etti. Kadının tepkisi sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, söz konusu karşılaştırmayı yaparak toplumun duyarlılığı üzerine yorumlarda bulundu.