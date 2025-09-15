Haberler

Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti

Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti
Haber Videosu

Bir kadın, Gazze için düzenlenen etkinliğe sadece 200 kişinin katıldığını, yan taraftaki eğlenceye ise 10 bin kişinin toplandığını söyleyerek tepki gösterdi. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Bir kadının, katıldığı etkinlikte yaptığı açıklama kısa sürede gündem oldu. Kadın, Gazze için düzenlenen etkinliğe yalnızca 200 kişinin katıldığını söyledi. Aynı bölgede yapılan bir eğlence etkinliğinde ise 10 bin kişinin toplandığını belirterek sitem etti. Kadının tepkisi sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, söz konusu karşılaştırmayı yaparak toplumun duyarlılığı üzerine yorumlarda bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor: Aylık 600-700 bin TL kazanıyorum

Yaptığı işi ve kazancını duyanlar şoke oldu: Aylık 600-700 bin TL
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gupse Özay'ın son hali şaşırttı! Kilolar gitti, yeni tarz geldi

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Gupse Özay şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.