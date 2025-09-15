Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti
Bir kadın, Gazze için düzenlenen etkinliğe sadece 200 kişinin katıldığını, yan taraftaki eğlenceye ise 10 bin kişinin toplandığını söyleyerek tepki gösterdi. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
