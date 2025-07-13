Yangın faciasında kızını kaybeden anne feryat etti: Saç telini kavanozda saklıyorum

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası davasında 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, yangında yaşamını yitiren otelin kafe çalışanı Esra Nazik'in (25) babası Süleyman Nazik ile annesi Şerife Nazik konuştu.

"BU KATİLLER YÜZÜNDEN KIZIMI YOK ŞEKLİNDE ALDIM"

Müşteki Süleyman Nazik, sabah saat 09.00'da telefonla arayan bir kişinin kendisine otelde büyük yangın olduğunu, kızı Esra Nazik ve arkadaşlarından haber alamadıklarını söylediğini belirtti. Telefonu kapatıp televizyonu açtığında otelin yandığını gördüğünü belirten Nazik, daha sonra İzmir'den yola çıktığını söyledi.

Nazik, Bolu'da cesetlere bakarak kızını teşhis etmeye çalıştığını, bulamayınca Ankara'ya gittiğini anlatarak, "Bu katiller yüzünden kızımı yok şeklinde aldım." dedi.

Kendi kendine 6 aydır "Kızım yaşıyor mu?" diye sorduğunu belirten Nazik, "Defalarca olmayan kızımın telefonunu çaldırdım. 21 Ocak sabahından itibaren elimde hiçbir şey kalmadı." diye konuştu.

"SİZ HİÇ ÖLEN BİRİNİ ARADINIZ MI?"

Süleyman Nazik, 21 Ocak'tan itibaren hayatının tamamen değiştiğini belirterek, "Siz hiç olmayan birinin telefonunu çaldırdınız mı? Siz hiç ölen birini aradınız mı, ben aradım. Bizim evimizde neşe kalmadı. Maalesef ben kızımı kaybettim. Teşekkür ediyorum hakim bey burada aklımızda soru işareti kalmayacak şekilde yargılama yaptınız. Burada bunların yalanlarını dinledik. Hepsi ihmale kurban gitti. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Bu işten uzaktan yakından alakası olan herkesin ceza almasını istiyorum. Şikayetçiyim ve davaya katılacağım" diye konuştu.

"KIZIMIN SAÇ TELİNİ KAVANOZA KOYDUM"

Yangında ölen genç kızın annesi Şerife Nazik, çocuğunun saç telini kavanoza koyduğunu söyledi. Sanıkların yüzüne bakmasını isteyerek feryat eden acılı anne, "Bu açgözlüler yüzünden benim çocuğum öldü. Yüzüme bakın hepiniz. Ne olurdu her şeyinizi tam yapsaydınız? Benim çocuğumun hayalleri vardı. Savunma verenlerden o diyor çocuğumu görmedim kaç aydır. Bu diyor çocuğumu özledim. Ben çocuğumun saç telini kavanoza koydum. Benim kızım dünyalar güzeliydi. Benim çocuğumun bir gülüşü yeterdi. Hesap verin, 'Suçluyum' deyin. Çocuğumun sesi yok, kokusu yok. Sizin aç gözlülüğünüz yüzünden kızım toprağın altında" dedi.

Kaynak: AA, DHA