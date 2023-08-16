Yalova'da tekneye çıkan sevimli su samurunu tekne sahibi balıkla besledi

YALOVA'da denize açılan Sinan Karagöz (58), teknesine çıkan su samurunu balık vererek besledi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tatil için Yalova'da bulunan Sinan Karagöz olta ile balık tutmak için Esenköy Limanı'ndan denize açıldı. Karagöz, balık tutarken bir hareketlilik hissetti. Teknenin etrafında yüzen su samuru, tekneye çıktı. Karagöz, su samuruna tuttuğu balıklardan verdi. Karagöz, teknede bir süre beslenen ardından da tekrar denize atlayan su samurunu cep telefonu kamerasıyla videoya kaydetti. Karagöz, "Bu benim su samurum, acıkmış" dedi.