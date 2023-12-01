Yalova'da servis minibüsü ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ana yola kontrolsüz çıkan servis minibüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tersane işçilerini taşıyan servis aracı ile bir minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Koru beldesi Harbiş Kavşağı'nda işçileri taşıyan H.K. idaresindeki 77 P 0306 plakalı servis minibüsü ile M.Ö'nün kullandığı 77 DN 211 plakalı minibüs çarpıştı.
Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada, sürücüler ile servis aracındaki 4 tersane işçisi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.