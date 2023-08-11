Yalova'da ormanda ayı ve yavruları görüntülendi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda bulunan ayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayı ailesinin hareketleri meraklı gözler tarafından izlendi.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alandaki ayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Armutlu Selimiye köyü yakınlarında araçlarıyla seyir halinde olan Emre Beşler ve Osman Mete, yol kenarında ayı ve 2 yavrusunu gördü.

Aracı durduran Beşler ve Mete, cep telefonuyla ayı ailesini kayda aldı. Yavruların ağaca tırmandığı, annenin ise yerde beklediği görüntülerde bazı kişiler ayılara "Gel yavrum korkma. Ne yapıyorsun sen?" diye seslendi.

Bir süre bölgede dolaşan ayılar daha sonra gözden kayboldu.