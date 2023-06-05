Yalova'da İş Yerinin Önünde Bulduğu Ebabil Kuşunu 1 Yıldır Besliyor

Yalova'da bir gözlük dükkanı sahibi olan Işıl Pekergin, iş yerinin önünde bulduğu ebabil kuşunu sahiplenip 'Cimcime' ismini vererek 1 yıldır besliyor. Cimcime, evdeki kedisi Safiye ile uyum içinde yaşıyor.

YALOVA'da yaşayan Işıl Pekergin (51), iş yerinin önünde bulduğu ve 'Cimcime' ismini verdiği ebabili 1 yıldır besliyor. Pekergin'in gittiği her yere götürdüğü Cimcime ile kedisi Safiye, evde uyum içinde yaşıyor.

Yalova'da gözlük dükkanı bulunan Işıl Pekergin, geçen yıl haziran ayında, sabah iş yerine gittiğinde, belediye temizlik görevlisinin yerde bir kuş yavrusu bulduğunu gördü. Pekergin, henüz tüyleri bile çıkmamış kuşun, nadir görülen ebabil kuşu olduğunu fark etti. Pekergin, sahiplenip 'Cimcime' ismini verdiği kuşu elleriyle besleyip, büyüttü. Pekergin'in her gün kendisiyle birlikte iş yerine getirip, götürdüğü 'Cimcime', evde Safiye isimli kedisi ile de uyum içinde yaşıyor.

Işıl Pekergin, evde kucağında kedisi Safiye, omzunda ise Cimcime ile vakit geçiriyor. Cimcime koltuk üstünde kanat çırparken, Safiye de dakikalarca onu izliyor.