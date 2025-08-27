Yalova'da İnsan Yüzlü Örümcek Görüldü

Yalova'nın Safran köyünde bir evin bahçesinde insan yüzünü andıran Köşeli yengeç örümceği görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

YALOVA'da bir evin bahçesinde 'İnsan yüzlü örümcek' olarak adlandırılan 'Köşeli yengeç örümceği' görüldü.

Merkeze bağlı Safran köyünde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde insan yüzünü anımsatan bir örümcekle karşılaşınca, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. Türkiye'nin farklı noktalarında da daha önce görülen örümceğin İnsan yüzlü örümcek' olarak adlandırılan Köşeli yengeç örümceği' olduğu bildirildi. Latince isminin Palearktik Thomisus onustus olduğu ifade edilen örümceğin kamuflaj yeteneğiyle çiçeklerin üstünde avını beklerken renk değiştirebildiği kaydedildi.

