Yalova'da 3 Katlı Binanın Dubleks Katı Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın dubleks çatı katında çıkan yangın sonucunda daire kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 katlı binanın dubleks katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Taşliman Mahallesi Ahmet Sugün Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın dubleks çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonrasında dubleks daire kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA