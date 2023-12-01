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Yalova Belediyesi Sokak Hayvanlarına 28,5 Ton Mama Kullandı

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Yalova Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesi için 11 ayda 28,5 ton mama kullanarak çalışmalarını sürdürdü. Hayvanların bakımları yapılarak sıcak yuvalara kavuşturuldu.

Yalova Belediyesi sokak hayvanlarını besleme çalışmaları çerçevesinde 11 ayda 28,5 ton mama kullandı.

Yalova Belediyesi kent merkezinde sokak hayvanlarının beslenmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Günlük olarak belirlenen noktalardaki sokak hayvanları beslenirken ihtiyaçları da ekipler tarafından gideriliyor. Zaman zaman vatandaşlardan gerek sosyal medya aracılığıyla gerekse de 153 Alo Evim Merkezi'ni arayarak sokak hayvanları adına talep geldiğini belirten Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Kimsenin gözü arkada kalmasın. Alanında uzman ekibimizle birlikte hayvanlarımızın bakımları yapılıyor. Bununla birlikte onları sıcak yuvalarına da yaptığımız kedi evleri ile kavuşturuyoruz. Havaların soğuması bizim besleme faaliyetlerimizi arttırmıyor. Zaten planlamalarımız doğrultusunda sokak hayvanlarımız düzenli besleniyor. Şunu söyleyebiliriz ki Yalova'da hiçbir sokak hayvanı aç değil. Sağ olsun hem vatandaşlarımız hem de bizler onları yeteri kadar besliyoruz. Ama içleri yine de rahat etmeyen vatandaşlarımız bir kap su ve mamayı gördükleri sokak hayvanının yanına bırakabilirler. Geçtiğimiz 11 ayda 10 bin 400 kg kedi maması, 18 bin 100 kg köpek maması ile hayvanlarımızı besledik. Faaliyetlerimiz 2024 yılında da artarak devam edecek" açıklamasında bulundu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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