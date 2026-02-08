Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluk

ARDAHAN'daki Yalnızçam Kayak Merkezi, hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı.

Ardahan'a 15 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 2 bin 715 metre yükseklikteki Yalnızçam Kayak Merkezinde, kar kalınlığının bir metreyi aşmasıyla birlikte kayak sezonu başladı. Sarıçam ormanları içerisinde kristal kar özelliğine sahip üç kilometrelik pistleri, bir kapalı sistem telesiyej hattı, 2 teleski hattı ve günü birlik sosyal tesisleri bulunan kayak merkezi hafta sonu tatilcilerin ilgisini çekti. Tatili fırsat bilen kayakseverler, gün boyu kayak keyfi yaşadı. Bazı vatandaşlar kayak yaparken bazıları da çocuklarıyla kızak kaymayı tercih etti.

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın çok keyifli olduğunu söyleyen Yılmaz Seferoğlu, manzaranın muhteşem olduğunu söyledi.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR / ARDAHAN,