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Aynı anda hem anne oldu hem anneanne

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Samsun'da bir anne ile kızı yakın zaman aralığında doğum yaptı. Bebeklerini kucaklarına alan anne-kız, aynı anda anne, anneanne ve abla olmanın mutluluğunu yaşadı.

Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Ebru Salbacak ve Tokat'ta yaşayan 22 yaşındaki kızı Melek Doğanay, yakın zaman aralığında doğum yaptı. İlk olarak doğum yapan anne Ebru Salacak 3. çocuğu Melina isimli kız bebeğini, kızı Melek Doğanay ise Kuzey isimli ilk bebeğini kucağına aldı.

Birlikte doğum yapan anne ve kız, kendilerini şanslı ve mutlu hissettiklerini ifade ederken, tedavi süreçlerini takip eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aslan, "Nadir bir durumdur. Meslek hayatımda karşılamamıştım. O yüzden bizler için de ilginç oldu. İlk başta annesi, sonrasında da kızı doğum yaptılar. Melek aynı anda hem abla oldu hem de anne oldu. Bu duruma bizim şahitlik etmemiz de bize mutluluk verdi. Meslek hayatımızda karşılaştığımız ilginç vakalardan bir tanesiydi" diye konuştu.

"BİRÇOK FARKLI DUYGUYU AYNI ANDA TATTIM"

Oğlunu kucağına alan Melek Doğanay, "Annemle yakın bir zamanda doğum yaptık. İlk abla oldum, sonra anne oldum. Mutlu, güzel ve şanslı hissediyorum. Birçok farklı duyguyu aynı anda tattım" diye konuştu.

"HERKESLE PAYLAŞMADIK"

3. çocuğunu kucağına alan Anne Ebru Salbacak, "Yeni anne oldum. Anneanne oldum. Her çocuğun heyecanı farklıymış. Diğer çocuklarım büyüdü ama şimdi sil baştan yaşıyorum. Çok güzel bir duygu. Kızım evlendi. Evlendikten hemen sonra ben hamile kaldım. Herkesle paylaşamadık. Çoğu insan da bilmiyordu. Hep eşim diyor ki 'Kız gitti, yerine kız aldık.' Çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.

Aynı anda hem anne oldu hem anneanne
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayça Elal - Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCoşkun null:

Hedefte zaman yapmışlar ;)

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Haber Yorumlarıhayrullah sonel:

Annenin bebeğine bayıldım o nasıl l tatlılık

Yorum Beğen15
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Haber Yorumlarımstfa Uygr:

Allah bagışlasın.Her ikisine de.

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıCAN Işık:

Azgın teke

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Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıMM İİ:

ne la ben şimdi arkadaşıma teyzemi diyeceğim anlamadım:)

Yorum Beğen5
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