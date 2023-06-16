Yakakent Belediyesi öncülüğünde İstanbul-Çanakkale Gezisi düzenlendi

Yakakent Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul-Çanakkale Gezisi'nin 6'ncısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, gençlerin kahraman ecdatlarının destansı öyküsünü Çanakkale'de yakından görme adına bu tür gezilerin çok önemli olduğunu belirtti. Gezi kapsamında öğrenciler İstanbul ve Çanakkale'de birçok tarihi mekânı ziyaret etti.

Yakakent Belediyesi öncülüğünde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen "İstanbul- Çanakkale Gezisi" gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, gençlerin kahraman ecdatlarının destansı öyküsünü Çanakkale'de yakından görme adına bu tür gezilerin çok önemli olduğunu belirtti.

Yakakent Belediyesi olarak her yıl İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenlediklerini belirten Kıyma, "Bu yıl 6'ncısını düzenlediğimiz gezi ile 8. sınıf öğrencilerimizi uğurluyoruz. Atalarımızın büyük fedakarlıklarla, canları pahasına bizlere bu toprakları vatan yaptıklarını canlı canlı görmelerini sağlıyoruz. Çanakkale Savaşı, tarihimizin en şerefli sayfalarına yakın tarihimizde yazılan bir zafer destanıdır. Milli birlik ve beraberliğimizi daima canlı tutacak izler bırakan Çanakkale zaferinin nasıl kazanıldığı, öğrencilerimizin gözünde bir kez daha canlanacak. Büyük yararı olduğunu düşündüğümüz bu gezileri fırsat ve imkan buldukça sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yapılan gezi kapsamında öğrenciler İstanbul'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi, Dikilitaş, Yerebatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı ve boğazda tekne turu gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Çanakkale'de ise Kilitbahir Kalesi, Namazgah - Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı, Şahindere Şehitliği, Hilali Ahmer Müzesi, Şehitler Abidesi, Seddülbahir, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı turu yaptı.