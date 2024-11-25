Yağmur altında namaz kılan vatandaşın videosu izleyenleri ikiye böldü
Cuma namazını kılmak için camiye giden ancak içeride yer bulamayınca namazını dışarıda eda etmek zorunda kalan bir vatandaş, pantolonu ıslanmasın diye namazda birtakım değişikliklere gitti. Kısa sürede viral olan görüntüyü izleyenler ikiye bölündü.
Son dönemlerde camilerde çekilen ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Cuma namazını kılmak için camiye giden bir vatandaş, içeride yer bulamayınca çareyi dışarıda namaz kılmakta buldu.
ISLANMAMAK İÇİN NAMAZI DEĞİŞTİRDİ
Buraya kadar her şey normal... Ancak namaza duran şahıs, havanın yağmurlu olmasından dolayı üstü ıslanmasın diye kendince namazda birtakım değişikliklere gitti. O ana ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kesim görüntüleri izledikten sonra namazın bu şekilde de kılınacağını belirtirken bir kesim de namazın kurallarının kati olduğunu ve değiştirilemeyeceğini belirtti.