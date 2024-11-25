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Yağmur altında namaz kılan vatandaşın videosu izleyenleri ikiye böldü

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Cuma namazını kılmak için camiye giden ancak içeride yer bulamayınca namazını dışarıda eda etmek zorunda kalan bir vatandaş, pantolonu ıslanmasın diye namazda birtakım değişikliklere gitti. Kısa sürede viral olan görüntüyü izleyenler ikiye bölündü.

Son dönemlerde camilerde çekilen ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Cuma namazını kılmak için camiye giden bir vatandaş, içeride yer bulamayınca çareyi dışarıda namaz kılmakta buldu.

ISLANMAMAK İÇİN NAMAZI DEĞİŞTİRDİ

Buraya kadar her şey normal... Ancak namaza duran şahıs, havanın yağmurlu olmasından dolayı üstü ıslanmasın diye kendince namazda birtakım değişikliklere gitti. O ana ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kesim görüntüleri izledikten sonra namazın bu şekilde de kılınacağını belirtirken bir kesim de namazın kurallarının kati olduğunu ve değiştirilemeyeceğini belirtti.

Yağmur altında namaz kılan vatandaşın videosu izleyenleri ikiye böldü
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

o namazın kabul olup olmadığını en iyisi Allah bilir ama bildiğim kadarıyla namazın şartlarnı yerine getirmemiş. alın ve burun mutlaka yere temas etmeli çünkü secdenin en önemli şartı bu. ayrıca pantolonun namazdan daha değerli değil sayın vatandaş.

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Haber YorumlarıFatih Turk:

Olmaz kardeşim o şekilde namaz olmazzz..

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

"İhlas, kul ile Allah arasında bir sırdır.Melek bilmez ki yazsın... Şeytan anlamaz ki bozsun."

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

O zaman her kes kafasına göre kılsın, kimi de amuda kalkarak kılsın böyle saçmalık olmaz. Ama iş İslama dine gelince herkes otorite maaşallah, ilmihalde ne yazıyor? diyen yok. Bizim din ile bağımızı böyle kopardılar alçaklar.

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

ameller niyete göredir , sartlar durum vaziyet hic kilmayanlara iyi kapak olsun

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Şov yapıyor, aklı dengesi yerinde değil…. Haber yapılması manidar .,,,

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

mümin o pantolonla namaz kılmamalı

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Haber Yorumlarıadnan ates:

pantolonu geçtim ayakkabı ile namaz mi kılınır? kabulünü Allah bilir lakin bu hareketi kabul etmek namazi bozmanın önüne açar. necasetten taharet yok. namazın farzdır. farz yerine getirilmez ise namaz sahih olmaz. kabul olmayacağını düşünen tarafım.

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Haber Yorumlarıali batuk:

sol tarafında bayan namaz kılıyor o yüzden zaten bayanın sağındaki, solundaki, önündeki, arkasındakilerin namazı kabul olmaz

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