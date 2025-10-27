Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı su kesintilerinin yapıldığı Bursa'da, son yaşanan yağmurlar yüzleri gülümsetti.

"SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİYLE KESİNTİYİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su kesintilerinde duyarlılık gösteren Bursalılara teşekkür etti. Büyük bir sorumluluk örneği göstererek tasarrufla ilgili yapılan su kesintilerine vatandaşların destek verdiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "3 gün boyunca mevcut yağan yağmurlardan kaynaklı biraz olsun barajımıza gelen suda hareketlilik gözlemledik. Bunun sonucunda da 3 gün boyunca su kesintilerini kaldırıyoruz. 28, 29 ve 30 Ekim günlerinde su kesintisi olmayacak. 30 Ekim'de tekrar arkadaşlarımızla birlikte değerlendirme yapacağız. Bursalıların tasarrufuyla birlikte bir değerlendirme sonucu ortaya çıkacak. Böylece inanıyorum ki yağmurun da yağması ve barajlarımızdaki su seviyesinin de yükselmesiyle kesintiyi ortadan kaldıracağız" dedi.

"TÜM HEMŞERİLERİMİZE TESEKKÜR EDİYORUM"

Yeterli yağış olmaması halinde Bursalıları düşünerek aralıklı olarak su kesintilerine devam etmek zorunda kalacaklarını dile getiren Başkan Bozbey, "Elbette isteğimiz bu değil. Ancak halkımızı düşünerek bunu yapmaya çalışıyoruz. Su kesintisi olmayan bu süreçte, daha önce olduğu gibi hemşehrilerimizin su tasarrufu konusunda göstereceği hassasiyet, göstereceği duyarlılık son derece anlamlı olacaktır. Tüm hemşehrilerime yapmış oldukları ve yapacakları tasarruf ve bu süreç içerisinde bize gösterdikleri anlayıştan ötürü de teşekkür ediyorum" diye konuştu.