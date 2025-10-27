Haberler

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok Haber Videosunu İzle
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son yağışların etkili olması sayesinde 28-29-30 Ekim tarihlerinde su kesintisi yapılmayacağını açıkladı.

  • Bursa'da 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde su kesintisi olmayacak.
  • Su kesintilerinin kaldırılması, son yağmurların baraj su seviyesini yükseltmesi nedeniyle gerçekleşti.
  • 30 Ekim'de su kesintileri konusunda yeniden değerlendirme yapılacak.

Yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı su kesintilerinin yapıldığı Bursa'da, son yaşanan yağmurlar yüzleri gülümsetti.

"SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİYLE KESİNTİYİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su kesintilerinde duyarlılık gösteren Bursalılara teşekkür etti. Büyük bir sorumluluk örneği göstererek tasarrufla ilgili yapılan su kesintilerine vatandaşların destek verdiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "3 gün boyunca mevcut yağan yağmurlardan kaynaklı biraz olsun barajımıza gelen suda hareketlilik gözlemledik. Bunun sonucunda da 3 gün boyunca su kesintilerini kaldırıyoruz. 28, 29 ve 30 Ekim günlerinde su kesintisi olmayacak. 30 Ekim'de tekrar arkadaşlarımızla birlikte değerlendirme yapacağız. Bursalıların tasarrufuyla birlikte bir değerlendirme sonucu ortaya çıkacak. Böylece inanıyorum ki yağmurun da yağması ve barajlarımızdaki su seviyesinin de yükselmesiyle kesintiyi ortadan kaldıracağız" dedi.

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

"TÜM HEMŞERİLERİMİZE TESEKKÜR EDİYORUM"

Yeterli yağış olmaması halinde Bursalıları düşünerek aralıklı olarak su kesintilerine devam etmek zorunda kalacaklarını dile getiren Başkan Bozbey, "Elbette isteğimiz bu değil. Ancak halkımızı düşünerek bunu yapmaya çalışıyoruz. Su kesintisi olmayan bu süreçte, daha önce olduğu gibi hemşehrilerimizin su tasarrufu konusunda göstereceği hassasiyet, göstereceği duyarlılık son derece anlamlı olacaktır. Tüm hemşehrilerime yapmış oldukları ve yapacakları tasarruf ve bu süreç içerisinde bize gösterdikleri anlayıştan ötürü de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Gökten yağmuru yağdıran kim ise Hüküm ona aittir beşeri sistemlere LA

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Seçim adayı, vegan protestocu sanılarak canlı yayından kovuldu

Seçim adayı, vegan protestocu sanılarak canlı yayından kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.