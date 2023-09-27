Wuhan Hayvanat Bahçesi'ne İki Dev Panda Geldi

WUHAN, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da bulunan Wuhan Hayvanat Bahçesi'ne 9 Eylül Cumartesi günü iki dev panda geldi.

Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nden gelen pandalar, hayvanat bahçesindeki aileye katıldı.

"Wulin" adındaki erkek panda 28 Haziran 2019'da, "Mengmeng" adındaki dişi panda ise aynı yıl 17 Ekim'de dünyaya gelmişti. Pandalar, çok sevilen "Dudu" ve "Chunchun" çiftinin ardından Wuhan'ı şereflendiren karşı cinslerdeki ikinci panda çifti oldu.