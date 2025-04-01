Volkan Konak'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Volkan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 58 yaşındaki şarkıcının yıllar önce açıkladığı vasiyeti şeklinde aktarılan sözleriyle ilgili gerçek ortaya çıktı.

Vasiyeti şeklinde aktarılan açıklamalarında, "Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne." demişti.

"SAHNEDE SÖYLEDİKLERİM ŞOVDUR"

Trabzonlu sanatçının vefatıyla birlikte sosyal medya üzerinde vasiyet tartışmaları yaşanırken, Konak'ın daha önce verdiği bir röportaj gündeme geldi. Konak yaptığı açıklamada, sahnedeki söylemlerinin bir vasiyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Sahne söylemlerinin şovdan ibaret olduğunu söyleyen Konak, "Vasiyet yok. Bir vasiyet yapacaksam da aileme yaparım. Gazino müşterisine yapmam. Oradaki bir sahne şovudur. Oradaki sözler ciddiye alınmasın. İnsanlar ya hiç konsere gitmemiş, ya tiyatro izlememiş ya da sahne şovu görmemiş. Birebir röportajda söylediklerimiz bizi bağlar. Sahnede söylediklerimiz şovdur" ifadelerini kullanmıştı.

"BABAMIN YANINDA YATACAĞIM"

Konak, 24 Şubat 2020'de verdiği bir konserde ise, vasiyeti denilen sözlerle ilgili, "Başka konu mu yok ya? Evet ben seviyorum Trabzon'u, Karadenizliyim. Benim yerim belli. Maçka Konakoğlu mezarlığı, babamın yanında yatacağım." demişti

MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

58 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının cenazesinin bu gece (Salı) memleketi Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Konak, 2 Nisan Çarşamba günü Maçka Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.