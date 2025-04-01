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Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

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KKTC'deki konserinde fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek. Anne ve babasının yanına defnedilecek olan Konak'ın mezar yeri ceviz ağacının altında hazır edildi.

Kuzeyin Oğlu olarak bilinen ünlü şarkıcı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Volkan Konak'ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından İstanbul'a getirildi. Sanatçının cenaze namazı bugün öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı.

Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

TÖRENDE İZDİHAM YAŞANDI

Volkan Konak'ın cenaze törenine Mehmet Aslantuğ, Perihan Savaş, Kutsi, Şevval Sam, Erol Evgin, Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Melek Baykal, Sinan Özen gibi birçok ünlü isim katılırken; kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.

Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Volkan Konak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı. Konak, camiden omuzlar üzerinde ve alkışlarla uğurlandı.

Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

MEZAR YERİ HAZIR EDİLDİ

Öte yandan Konak'ın vasiyeti de yerine getirilecek. Anne ve babasının yanına defnedilecek olan Konak'ın mezar yeri ceviz ağacının altında hazır edildi.

Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDilek Usta:

Bu kadar hayat.Yerin hemen hazır.Sadece şu dünya ya sığamıyoruz.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Olmadi Bas Ucuna Birtanede Kestane Agaci Sonbaharda Soguk Havalarda Merhum Kestane Yesin

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