Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Çocuklara hayvan ilacı verip 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktorun cezası belli oldu

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu
İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış

Belediye başkanına eski şoföründen mobbing suçlaması
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Beytullah Şentürk, metafizik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü!

Beytullah Şentürk, metafizik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanat, iş, siyaset ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri, VIP TÜRKİYE dergisinin 21. yıl gala gecesinde bir araya geldi. Aynı zamanda 2. VIP TÜRKİYE Ödülleri'nin de sahiplerini bulduğu gece, ihtişamı ve prestijli ödülleriyle büyük yankı uyandırdı.

SANAT DÜNYASININ DUAYENLERİ ÖDÜL ALDI

Sunuculuğunu Bekir Aksoy, Naz Elmas ve Gökay Kalaycıoğlu'nun üstlendiği tören, birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Sanat dünyasının duayenleri Tamer Levent, Erhan Yazıcıoğlu, Halil İbrahim Ceylan ve Naz Elmas ödüle layık görülürken, tiyatro sahnesinin güçlü ismi Çiğdem Tunç da gecede onurlandırıldı.

BEYTULLAH ŞENTÜRK'E METAFİZİK ALANINDA ÖDÜL VERİLDİ

Müzik dünyasından Selen Görgüzel, Yusuf Güney, Nil Karataş ve Ferman Toprak gibi başarılı sanatçılar ödüllerini alırken, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri de metafizik âlimi Beytullah Şentürk oldu. Ezoterik bilgiler, spiritüel öğretiler ve metafizik dünyasına olan derin hâkimiyetiyle bilinen Şentürk, sadece akademik çevrelerde değil, geniş bir kitle üzerinde de büyük bir etki yaratmış durumda. Yaptığı çalışmalar ve sıra dışı analizleriyle, metafizik alanında çığır açan isimlerden biri olan Beytullah Şentürk, VIP TÜRKİYE Ödülleri'nde de büyük takdir topladı.

Beytullah Şentürk, metafizik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü!

İş, sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getiren bu ihtişamlı gece, davetlilere unutulmaz anlar yaşatırken, VIP TÜRKİYE dergisinin sektördeki köklü geçmişi ve prestiji bir kez daha gözler önüne serildi.

Beytullah Şentürk, metafizik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü!

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi
img

Tam 3 gün sürecek! Galatasaray'da alarm
img

Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var
Mustafa Karataş, 'Kocamı tahrik ediyor' diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.