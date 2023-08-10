Vinçle Kurtarılan Sultan Papağanı

ADANA'da bir kişi oğlunun, evden kaçan ve karşı bloktaki apartmanın üçüncü katındaki dairenin pencere pervazına konan, 'Limon' isimli, sultan papağanını vinçle yakaladı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Evin açık penceresinden kaçan 'Limon' isimli sultan papağanı, karşı bloktaki apartmanın 3'üncü katındaki dairenin pencere pervazına kondu. Kuşun sahibi, vinç kiralama işi yapan babasından yardım istedi. Papağanın konduğu dairedekilere ulaşmaya çalışan Limon'un sahipleri, evde kimsenin olmadığını öğrendi. İsmini açıklamak istemeyen kişi, Limon'u almak için kendi vinçlerinin sepetine çıkarak 3'üncü kata ulaştı. Papağanı eliyle yakalayan sahibi, onu kafese koyduktan sonra aşağı inip, evine götürdü. Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen kurtarma operasyonu, sosyal medyada ilgi gördü.