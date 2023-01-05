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Videonun Meksika'da yumurtalarından çıkan dinozor yavrularına ait olduğu iddiası yanlış

Yaşam Haberleri

Meksika'da binlerce yıl öncesinden kalan dinozor yumurtaları üzerinde yapılan çalışmaların sonuç verdiği ve ilk yavruların yumurtalarından çıktığını iddia eden video sosyal medyada dolaşıma girdi.

Söz konusu videoda iddiaya göre bilim insanlarının binlerce yıl öncesinden kalan yumurtalarla ilgili çalışması sonucunda ilk yavruların yumurtadan çıkış anını gösterdiği ileri sürüldü.

Videonun Meksika'da yumurtalarından çıkan dinozor yavrularına ait olduğu iddiası yanlış

Video binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Videodaki görseli Google'da arattığımızda karşımıza videoya ait hiçbir görsel çıkmıyor.

Videonun Meksika'da yumurtalarından çıkan dinozor yavrularına ait olduğu iddiası yanlış

Görüntüler aslında dinozor yavrularına değil, rakun benzeri bir memeli olan koatilere(coati) ait. Videoyu bu şekilde görmemizin nedeni ise koatilerin yürüyüşünün tersten hareketlendirilmiş olması.

Videonun Meksika'da yumurtalarından çıkan dinozor yavrularına ait olduğu iddiası yanlış

Tersine çevrilen videoda koatilerin kuyrukları da dinozor başı sanılmış. Tersinden oynatılan video normale çevrildiğinde durum daha da net anlaşılabilir. Daha önce de bu tarz videolar paylaşılmıştı.

Videonun Meksika'da yumurtalarından çıkan dinozor yavrularına ait olduğu iddiası yanlış

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"Videonun Meksika'da yumurtalarından çıkan dinozor yavrularına ait olduğu iddiası yanlış"
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"Meksika'da yumurtalarından çıkan dinozor yavrularına ait olduğu iddiasıyla paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videonun tersten hareketlendirildiği ortaya çıktı. "

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Yaşam

Dinozor Yaşam Haberler

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