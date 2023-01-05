"Videonun Meksika'da yumurtalarından çıkan dinozor yavrularına ait olduğu iddiası yanlış"

Meksika'da binlerce yıl öncesinden kalan dinozor yumurtaları üzerinde yapılan çalışmaların sonuç verdiği ve ilk yavruların yumurtalarından çıktığını iddia eden video sosyal medyada dolaşıma girdi.

Söz konusu videoda iddiaya göre bilim insanlarının binlerce yıl öncesinden kalan yumurtalarla ilgili çalışması sonucunda ilk yavruların yumurtadan çıkış anını gösterdiği ileri sürüldü.

Video binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Videodaki görseli Google'da arattığımızda karşımıza videoya ait hiçbir görsel çıkmıyor.

Görüntüler aslında dinozor yavrularına değil, rakun benzeri bir memeli olan koatilere(coati) ait. Videoyu bu şekilde görmemizin nedeni ise koatilerin yürüyüşünün tersten hareketlendirilmiş olması.

Tersine çevrilen videoda koatilerin kuyrukları da dinozor başı sanılmış. Tersinden oynatılan video normale çevrildiğinde durum daha da net anlaşılabilir. Daha önce de bu tarz videolar paylaşılmıştı.