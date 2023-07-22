Vicdansız baba çocuğuna kemerle şiddet uyguladı

Mersin'de yabancı uyruklu bir adam, evde küçük çocuğuna kemerle şiddet uyguladı. Çocuğunun ağlamasına aldırmayan vicdansız adam şiddete dakikalarca devam ederken, o anlar kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri şahsı gözaltına alırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de konuyla ilgili çalışma başlattı.

Mersin'de kemerle çocuğunu döven adamın sosyal medyaya düşen görüntüleri infiale neden oldu. Görüntülerin ardından harekete geçen jandarma ekipleri yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Akdeniz ilçesine bağlı Hebili Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu S.S., iddiaya göre eşine ve çocuklarına uzun süredir şiddet uyguluyordu. Komşuların şikayeti ve sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği tespit edilen yabancı uyruklu S.S.'yi evinde gözaltına alındı.

KEMERLE UZUN SÜRE DÖVDÜ

Şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürülürken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan sosyal medyada yayılan görüntüde babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı görülüyor.