Vezirköprü İlçe Nüfus Müdürlüğü Yeni Yerine Taşındı

Vezirköprü İlçe Nüfus Müdürlüğü Hükümet Konağı'nın 1. katından giriş katına indirildi.

13 Ekim'de taşınması için hizmete ara verilen Nüfus Müdürlüğü, bugün itibariyle yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Vezirköprü İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün yeni yerine geçmesinde katkıları bulunan İç İşleri Bakanlığına, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, Samsun Valiliğine ve Vezirköprü Kaymakamlığına teşekkür eden İlçe Nüfus Müdürü Halis Bilen, "Vezirköprü Nüfus Müdürlüğü olarak yeni konseptimizle Vezirköprü halkımızın hizmetindeyiz. Vezirköprü halkımıza modern, günün şartlarına uygun ve daha konforlu bir mekanda hizmet sunabilmek için yenilendik. Yeni yerimizin Vezirköprü halkına ve bizlere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.