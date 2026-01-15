Haberler

Veteriner teknikeri sahipsiz köpeği sahiplendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da veteriner teknikeri Yağmur Denli, 1 yıl önce tedavi için getirilen ve sahibi tarafından teslim alınmayan 12 yaşındaki 'Hera' isimli cocker cinsi köpeği sahiplendi. Hera'nın bakım süreci ve sahiplendirilme durumu hakkında bilgi veren Denli, hayvanların kötüye kullanıldığını düşündüğünü belirtti.

ANKARA'da veteriner teknikeri Yağmur Denli, yaklaşık 1 yıl önce tedavi için getirildikten sonra tekrar teslim alınmayan 12 yaşındaki 'cocker' cinsi köpeği sahiplendi.

'Hera' isimlik köpek, 1 yıl önce sahibi tarafından tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine teslim edildi. Ancak köpek, tedavisi tamamlanmasına rağmen klinikten teslim alınmadı. Veteriner teknikeri Yağmur Denli de bir dernek üzerine kayıtlı olan köpeğin çipini kendi üzerine devralarak, Hera'yı sahiplendi. Yağmur Denli, "Sahibi getirdiğinde Ankara'da bir barınaktan kurtarıldığını söylendi. Bacağından operasyon geçirmişti ve operasyon sonrası bacağını hiç kullanamıyordu. Fizik tedavi süreci için geldi. Tedaviyle toparladı. Hera'yı getiren kişi köpeği yurt dışına, İngiltere'ye götüreceğini söyledi; ancak süreci sürekli erteledi. Sahip bulmak istediğimiz halde 'Ben alacağım' denildi. 1 yıl geçti ama hala burada. Klinikte ömrünü tamamlamasını istemedik, yuva bulmak istedik fakat buna da izin verilmedi" diye konuştu.

'BUNDAN SONRA HERA BENİMLE'

Yağmur Denli, Hera'nın çipinin bir dernek üzerine kayıtlı olduğunu belirterek, "Dernekle iletişime geçtik. Yurt dışı işlemleri için kayıt yapılmış; ama 1 yıldır hiçbir işlem ilerlememişti. Bunun üzerine ben kendim sahiplendim. Çip devrini de üzerime aldım. Bundan sonra Hera benimle. Ayağı gayet iyi durumda. Yaşı ileri olduğu için bazı konularda yüklenemiyoruz; ama artık bir evde, bir aile ortamında hayatını sürdürecek. Eğer ona gerçekten iyi bakabilecek bir ömürlük yuva çıkarsa, tabii ki bunu da değerlendiririz. Barınaktan çıkarıp kliniğe bırakmak, masrafları ödememek ve 1 yıl boyunca hayvanı belirsizlikte bırakmak mantıklı değil. Açıkçası bunun altında başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Hayvanların kullanıldığını, adeta dilendirildiğini düşünüyorum. Çünkü başka bir açıklaması yok. Bu çocuğun burada tedavide olması, birilerinin para toplayabilmesi için bir fırsata dönüşmüş olabilir. Biz de buna daha fazla izin vermemek adına yapabileceğimiz her şeyi yaptık ve onu sahiplendik" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu