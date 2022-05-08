Vefat eden ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun geçmişte kaynanalara verdiği gelin tavsiyesi herkesi mest etti
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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun kaynanalara gelinleriyle ilgili verdiği tavsiye sosyal medyada yeniden gündem oldu. Döngeloğlu, "Kızım bir derdin olursa kocana gitme de. Bizim oğlan biraz terstir, ben onu bükerim. Kırılacaksa da kafasını kırarım, sana erkeklik yapmaya kalkar. Bana yapamaz de. Gelinine güvence ver" ifadelerini kullanıyor.
Dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren ünlü isimlerden biri de ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'ydu. 3 Mayıs 2020'de koronavirüse yenilen Döngeloğlu, milyonlarca insanı büyük üzüntüye uğrattı.
SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Ömer Döngeloğlu'nun kaynanalara verdiği tavsiye, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Döngeloğlu binlerce izlenme alan videoda Kızım bir derdin olursa kocana gitme de. Bizim oğlan biraz terstir, ben onu bükerim. Kırılacaksa da kafasını kırarım, sana erkeklik yapmaya kalkar. Bana yapamaz de. Gelinine güvence ver" ifadelerini kullanıyor.
BİNLERCE YORUM GELDİ
Döngeloğlu'nun bu videosu kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Binlerce kişi Döngeloğlu'na rahmet dileyerek, videonun ne kadar önemli olduğuna dair yorumlarda bulundu.