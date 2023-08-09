Kahramanmaraş'ta yaşayan 76 yaşındaki Elife Yağdıgül, şeker hastası ve alzheimer olan kocasına 17 yıldır bebek gibi bakarken, mutlu olsun diye ıslık bile çalıyor. Eşinin sağlığına özen gösteren Yağdıgül, bacak kesme işleminden vazgeçilmesini sağladı.

Mutlu olsun diye ıslık bile çalıyor... Vefalı eş yatağa mahkum olan kocasına 17 yıldır bebek gibi bakıyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta 76 yaşındaki Elife Yağdıgül, şeker hastası ve alzheimer olan yatağa mahkum olan 50 yıllık kocasına 17 yıldır bebek gibi bakarken, mutlu olsun diye ıslık bile çalıyor.

Türkoğlu ilçesi Çakıroğlu Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki 8 çocuk annesi Elife Yağdıgül, şeker ve alzheimer hastası olan 80 yaşındaki kocası Bilal Yağdıgül'e gözü gibi bakıyor. Eşinin 3 yaşındaki çocuktan farksız olduğunu anlatan Yağdığül, bacağı kesilmesi gerekebilir dediklerini ancak kendisinin özenle bakmasıyla yaranın kapandığını ve bacak kesme işleminden vazgeçildiğini kaydetti. Eşini multu etmek için ıslık bile çaldığını belirten Yağdıgül, her gün de Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiklerini dile getirdi.

Gücümün yettiği kadar kocasına baktığını anlatan Elife Yağdıgül,"50 senelik evliyim. 8 çocuğum vardı ikisi vefat etti. Birisi 1 yaşında göçük altında kaldı diğeri 2 yaşında vefat etti. Beyim 17 senedir şeker ve alzheimer hastası, kısmet böyleymiş. Gücümün yettiği kadar bakıyorum. Bende hastayım. Bel kayması, fıtık var. Ameliyat olamıyorum masada kalırsın dediler" ifadesini kullandı.

"Eşim mutlu olsun diye ıslık çalıyorum"

Eşiyle beraber her gün Kur'an okuyup, dua ettiklerini belirten Yağdıgül," Elini açar dua eder. Eşime bebek gibi bakıyorum. Sadece banyosunu yaptıramıyorum o konuda da çocukların bana yardımcı oluyor. Eşim mutlu olsun diye ıslık çalıyorum. Beraber karşılıklı ıslık çalıyoruz. Televizyon izliyoruz beraber. 3 yaşındaki çocuk gibi" şeklinde konuştu.

Şeker hastası olup ayağında yara oluşanları dikkat etmesini de isteyen vefalı eş Yağdıgül," Benim eşimin dizine kadar kemikleri görünüyordu. Ben bu hastayı bakarak o yarayı kapattırdım. Şeker hastası deyip hemen ayaklarını kestirmesinler" diye konuştu.