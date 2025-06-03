Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi

Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyada yine çok tartışılacak bir tartışmanın fitilini ateşledi, "Diğer şehirler alınmasın ama en iyisi İzmit simidi" yorumunu yaptı. Bu yoruma Ankara simidi sevenlerden "Ankara simidinin hakkını yiyorsunuz" diye sitem geldi.

Türkiye'nin saygın yeme içme uzmanlarından Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem yarattı.

Milor'un, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simiti diye bir gerçek var" ifadeleri, özellikle simit severler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu övgü dolu sözler, İzmit simidini ülke gündemine taşırken, farklı şehirlerin simitleriyle kıyaslamaları da beraberinde getirdi.

"ANKARA SİMİDİNİN HAKKINI YİYORSUNUZ"

Milor'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Birçok kullanıcı Milor'a hak vererek İzmit simidinin üstünlüğünü savunurken, farklı şehirlerden simit tutkunları ise kendi yörelerinin simitlerini öne çıkaran yorumlarda bulundu. Özellikle Ankara simidi sevenlerden "Ankara simidinin hakkını yiyorsunuz" diye sitem geldi. İzmitliler ise "Gerçekten de farkı tadan anlar" gibi yorumlarla Vedat Milor'a destek verdi.

Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıNetherill:

simidin iyisi kötüsü olmaz zengin fakir yemeği diye ayrılmaz simit kırmızı çizgimizdir. simit her şekilde heryerde yenir. afiyet olsun

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Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

boş bogazlinin biri çıkmış ye iç karar ver??

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

her derdimiz bitti hemmine şimdi War of the simits başladı

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

Ben manisa alaşehir de bir simit yemiştim efsaneydi eski taş fırında yapılmış bayıldım çıtır çıtır bol susamlı mis mis

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Hayır umudumuz kentıngın lokanta.

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