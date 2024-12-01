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Vedat Milor'un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti

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Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor'un gittiği bir lokantada fotoğraflarının izinsiz çekilmesine gösterdiği sert tepki gündem oldu. Milor'un tepkisi yeni bir tartışma başlatırken vatandaşlar söz konusu lokantaya akın etti. Lahmacun yemek isteyen vatandaşlar dakikalarca sıra bekledi.

Gastronomi yazarı Vedat Milor, "İstanbul'un en iyi lahmacunu" olarak nitelendirdiği Kilisli Ömer Usta'yı ziyaret etti. Ziyareti esnasında izni alınmadan görüntülerinin çekilmesine tepki gösteren Milor, lokanta sahibini sert bir şekilde uyardı.

"İZİNSİZ FOTOĞRAFIMI ÇEKMEK BENİM ÖZELİME KARIŞMAK OLUYOR"

Lokantada izinsiz görüntülerinin çekilmesine sert tepki gösteren ama yemeklerin hakkını veren Milor, YouTube kanalında yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten yemek müthiş, ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. Neden? Çünkü kendimi kullanılmış hissettim. Hiç laf kesmemenizi rica edeceğim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Ben burada yemek yerken benim fotoğrafımı çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada. Bu davranışlar beni mutsuz ediyor, zevk alamıyorum. Belki bu yüzden tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle."

Milor'un sözleri sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazı kullanıcılar Milor'a destek verirken bazıları eleştirdi.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Gastronomi yazarının tepkisini sert bulan vatandaşlar esnafa destek vermek amacıyla lokantaya akın etti. Lokantanın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar lahmacun yemek için dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldı. Lokanta, siparişlere yetişmekte güçlük çekerken çok sayıda ürün tükendi. Vatandaşlar lokantanın fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Vedat Milor'un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErtan Baykal:

Üstat konuşuyor amcam gülüyor. Mesajı alamıyor. Bağlantı yok.

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Haber Yorumlarımrt kkurt:

Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar..

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Haber YorumlarıMuratsa:

Milor resmin cekilmesinde rahatsız olmuş olabir haklı bencede ne olursa olsun izin alinmaliydi.Ama verdiği tepki biraz fazla belki adam özür dileyip silcekti.medeniyetten uzaklaşıyosunuz gibi ağır bir kelimeyi hak etmiyo.Gitmek istiyosada kapilarimiz sonuna kadar acik buyrun gidin yani..

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