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Vedat Milor'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça

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Program çekimi için bir lahmacuncuya giden yemek eleştirmeni Vedat Milor, yemek yerken izinsiz fotoğrafının çekilmesine sinirlendi ve restoran sahibini adeta fırçaladı. Restoran sahibine sitemini dile getiren Milor, "Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada" ifadelerini kullandı.

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, bir lahmacuncuya gitti ve burada takipçileri için program çekimi yapmak istedi. Milor yemek yediği sırada rızası olmadan fotoğrafını çeken restoran sahibine sinirlendi ve tepki gösterdi.

"BEN OYNAYAN MAYMUN DEĞİLİM BURADA"

Yemeklerin güzel olduğunu söyleyen Milor, kendini kullanılmış gibi hissettiğini vurguladı ve "Hiç laf kesmemenizi rica edeceğim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Ben burada yemek yerken benim fotoğrafımı çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada" dedi.

"BELKİ BU YÜZDEN TÜRKİYE İLE TAMAMEN ALAKAMI KESECEĞİM"

Bu tip davranışların kendisini mutsuz ettiğini de belirten Milor, "Zevk alamıyorum. Belki bu yüzden tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle" ifadelerini kullandı.

ÖNCE FIRÇALADI, SONRA TAVSİYE ETTİ

Restoran sahibini fırçalayan Milor, yemekleri çok beğendiğini vurguladı ve takipçilerine bu restorana gitmeyi tavsiye etti.

Vedat Milor'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCüneyt Özbay:

ya sende ben olsam kovardim yalan yok adam iyi sabretmis nevar adamda ekmehinde

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Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıFikret Can:

hem bedava yemek yer hem fırça at ünlü olmak böyle bir şey mi o fakir birisi olsa kovardin ama ünlü olunca pardon efendim yazıklar olsun size

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıHASAN ÖNGÜN:

Eeeee ne demişler şöhretli zehirli bir baldır. Yenimi farkettin bay Vedat Milor

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Haber YorumlarıFatih Sultan:

Ne salak salak yorumlar yapanlar var burada. Adam haklı, işletmeci herif gizlice fotoğraf çektirmek yerine nazikçe izin isteseydi bunlar olmazdı

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Haber YorumlarıMurat Tasdemir:

Kov gitsin

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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Arkada hijyen olmadan lahmacun yapıyor

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