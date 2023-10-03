Vatandaşların yolun karşısına geçme mücadelesi kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yağmura rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşların zor anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de pazar ve pazartesi günleri etkili olan sağanak, tüm ilçelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gölcük Amiral Sağlam Caddesi D-130 Kara Yolu Bağlantı Noktası'nda yolun karşısına geçmek için bekleyen vatandaşlar da yağmurdan nasibini aldı. Tam karşıya geçecekken seyir halindeki araçlardan sıçrayan sulardan kaçmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların yolun karşısına geçme mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.