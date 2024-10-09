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Vatandaşa domuz eti yediren ünlü köfteci kim? Altaylı isim vermeden markayı açık etti

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Ünlü bir köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti kullandığına yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. Herkes ünlü firmanın adını merak ederken Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Altaylı, "Çok meşhur bir köfteci, adını veremiyoruz; tazminat davası açarlar diye. Onlar da adları duyulacak diye korkuyorlardır, yusuf yusuf" ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'de taklit ve tağşiş yapılan, sağlığı tehdit edebilecek gıda ürünlerinin listesini yayımladı. Bu listede gıda ürünlerinde sahtekarlık tespit edilen işletmelerin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı, ancak ürünlerinde domuz eti kullandığı iddia edilen ünlü bir köfte zinciri,isminin açıklanmasını mahkeme kararıyla engelledi.

Büyük tepki çeken bu olayın yankıları sürerken gazeteci Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Mahkeme kararıyla isminin açıklanmasını durduran işletmenin Türkiye'nin en meşhur köftecilerinden biri olduğunu belirten Altaylı, bu firmanın 200'e yakın şubesi olduğunu ifade etti.

"YUSUF YUSUF KORKUYORLAR"

Bu köfte zincirinin günde 100 tona yakın köfte ve döner ürettiğini belirten Altaylı, "Burada garip olan şu, bunca firma durduramıyor da bunlar nasıl durduruyor? Bu çok meşhur bir köfteci. Adını burada veremiyoruz. Yarın bir gün tazminat davası açarlar diye kimse de veremiyor. Onlar da büyük ihtimalle adları duyulacak diye 'yusuf yusuf' korkuyorlardır" dedi.

Vatandaşa domuz eti yediren ünlü köfteci kim? Altaylı isim vermeden markayı açık etti
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Yaşam

Fatih Altaylı Güncel Yaşam

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