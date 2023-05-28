Vanlı öğrencilerden depremzede öğrencilere duygulandıran mektup

OSMANİYE - Osmaniye'de depremzede öğrencilere, Vanlı öğrencilerin gönderdiği mektup ve içerisinden çıkan küçük hediyeler, okul öğretmenleri başta olmak üzere görenleri duygulandırdı. Gelen mektupları okuyan öğrenciler, aynı şekilde depremi yaşayan Vanlı arkadaşlarına, kendilerini yalnız hissettirmedikleri için teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Osmaniye'de ki Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine, Van Merkezdeki Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından mektup gönderildi. Yaşanan deprem felaketi sonrasında afetzede arkadaşlarına destek ve moral vermek için Vanlı öğrencilerin kaleme aldığı duygu dolu mektuplar, Osmaniye'deki afetzede öğrencilere ulaştırıldı. Öğretmenlerinin dağıttığı mektupları okuyan öğrenciler, çok duygulandıklarını ve gönderilen küçük hediyelerle mutlu olduklarını belirterek Vanlı arkadaşlarına teşekkür etti.

Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Derya Kaya, "Yaşanan deprem felaketinin ardından öğrencilerimizin moral ve motivasyona çok ihtiyaçları vardı. Bugün de Vali Mithat Bey İlköğretim Okulundan Van'dan öğrencilerimize mektuplar ve küçük hediyeler geldi. Öğrencilerimizle birlikte mektupları okuduk, çok mutlu olduk ve duygulandık, onlara moral oldu. Van'daki öğrenciler ve Van halkıda deprem yaşadılar ve bizi daha iyi anladıklarını düşünüyorum. Mektup gönderen öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir depremin ve felaketlerin ülkemizce bir daha yaşanmamasını diliyorum ve herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Diğer öğrenciler de yazılan mektupların çok güzel olduğunu ve çok duygulandıklarını belirterek, böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.