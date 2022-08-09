Rüyasında kendisini iyileştireceğini söyleyen doktor için Ordu'dan Van'a gitti

Ordu'da glumos tümörüne yakalanan Hülya Aba Çiftçi isimli öğretmen, tanımadığı halde rüyasında gördüğü doktor için geldiği Van'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Genç öğretmen yaşadıklarını, "O gece rüyamda Halil Hoca'yı gördüm. Bana ameliyatımın çok başarılı geçtiğini söyledi. Ben bunun üzerine bütün doktorları bir tarafa ittim ve Van'a kadar geldim" diyerek anlattı.

Ordu'da yaşayan coğrafya öğretmeni Hülya Aba Çiftçi, yıllar önce glumos tümörüne yakalandı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere gittiği sayısız hastanede umduğunu bulamayan Çiftçi, arayışını sürdürdü. Rüyasında gördüğü Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel'in ameliyatının başarılı geçeceğini söylemesi üzerine Van'a gelen Çiftçi, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

"BENİ İLK GÖRDÜĞÜNDE 'SİZİ RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM' DEDİ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, Hülya Aba Çiftçi'nin daha önce birçok hastaneye gittiğini ifade ederek, "Herkes komplikasyonlardan bahsedince insan çekiniyor. Hatta ameliyata aldığımızda yoğun bakımda ilk uyandırdığımız zaman 'Ben yaşıyor muyum?' dedi. O kadar etkilenmiş ki, artık ameliyat rüyalarına girmiş. Beni ilk gördüğünde 'Ben sizi rüyamda görmüştüm' dedi. Zor bir ameliyattı. Çünkü tümör derine giden bir tümör. Başarıyla çıkardık. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacak" dedi.

"RÜYAMDA BANA AMELİYATIMIN ÇOK BAŞARILI GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Hülya Aba Çiftçi isimli hasta ise, "Çok araştırma yaptım. Çok riskli bir hastalık olduğunu biliyordum. Öğretmen olmam sebebiyle ses tellerim önemliydi, şah damarlarım önemliydi, hayatta kalmam önemliydi. Ben Ankara ve İstanbul'da çok fazla doktora gittim. Birçok ünlü doktorla görüştüm. Halil Hoca'yı tesadüfen buldum. O gece rüyamda Halil Hoca'yı gördüm. Bana ameliyatımın çok başarılı geçtiğini söyledi. Hiçbir komplikasyon olmadığını, hiçbir damarın yıpranmadığını söyledi. Bu bana çok büyük bir enerji verdi. Ben bunun üzerine bütün doktorları bir tarafa ittim ve Van'a kadar geldim. Hatta İstanbul'da bana 'Van'da ne işin var. İstanbul'da doktor mu yok' dediler. Ama ben inandığım şeyi yapmak istiyorum, beni etkilemeyin dedim ve geldim. Gerçekten çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum ve Van'dan mutlu ayrılıyorum. İyi ki Van'a gelmişim. Ben gerçekten çok mutlu oldum ve mutlu ayrılıyorum" dedi.