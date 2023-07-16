Van Gölü'nde serinlemek için giren genç boğularak hayatını kaybetti

Van'ın Tuşba ilçesinde, serinlemek için Van Gölü'ne giren gencin cansız bedeni bulundu. Çarpanak Adası yakınlarında göle giren 27 yaşındaki S.Ç, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri sevk edildi. Gölde arama yapan ekipler, boğulan S.Ç'nin cansız bedenine ulaştı. Cenaze, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.