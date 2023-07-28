Üye Girişi
Haberler

Van Gölü'nde Kramp Geçiren Vatandaş Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Van Gölü'nün Gevaş kıyısında yüzerken ayağına kramp giren bir vatandaş, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı'nın uzaktan kumandalı can kurtarma aracıyla kurtarıldı. Ali Murat Taşçı'nın sağlık durumu iyi.

Van Gölü'nün Gevaş kıyısında yüzerken ayağına kramp girince üzerine çıktığı sudaki bir kayada mahsur kalan vatandaş, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı'nın uzaktan kumandalı can kurtarma aracıyla kurtarıldı.

Van Gölü'nde yüzen Ali Murat Taşçı, kıyıdan yaklaşık 400 metre mesafedeyken ayağına kramp girdi.

Zor anlar yaşayan Taşçı, yüzdüğü noktaya yakın bir kayanın üzerine çıkarak yardım istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suyun sığ olduğu bölgeye botla ilerleyemeyen ekipler, uzaktan kumandalı can kurtarma aracıyla Taşçı'nın mahsur kaldığı noktaya ulaştı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Taşçı, uzaktan kumandalı insansız can kurtarma aracıyla karaya ulaştırıldı.

Ekiplere teşekkür eden Taşçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin - Yaşam

Ali Murat Van Gölü Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title