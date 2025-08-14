"Van Gölü canavarı" tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü

'Van Gölü canavarı' tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Bitlis'in Tatvan sahili açıklarında gezintiye çıkan bir vatandaş, kamerasına Van Gölü Canavarı'na ait olduğunu iddia ettiği görüntülerin yansıdığını söyledi. Görüntülerde su yüzeyinde hareket eden koyu renkli bir cisim dikkat çekiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesi sahili açıklarında gezintiye çıkan bir vatandaş, kamerasına şehir efsanesi haline gelen ' Van Gölü Canavarı'na ait olduğu iddia edilen görüntülerin yansıdığını öne sürdü.

BALIK MI CANAVAR MI?

Vatandaşın çektiği görüntülerde, su yüzeyinde hareket eden ve şekli net olarak seçilemeyen koyu renkli bir cisim dikkat çekiyor. Görüntüleri paylaşan kişi, bunun Van Gölü Canavarı olduğuna inandığını söyledi.

YILLARDIR SÜREGELEN EFSANE

Van Gölü Canavarı efsanesi, 1990'lı yıllardan bu yana bölgede zaman zaman gündeme geliyor. Daha önce de gölde çekildiği iddia edilen birçok görüntü tartışma yaratmış, ancak varlığı bilimsel olarak kanıtlanmamıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş

Takım gol attığı anda verdiği tepki olay oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıÇomak:

yalan haber, yerli sosyal medya haber kanalları bunun gibi çok haber yapıyorlar gündem olmak için.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

beyin bedava balık mı canavar mı diye başlık atmışlar :)

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Atmaca, kus kus :)))

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıUĞUR BARUT:

Haberlercom'un haberlerini okurken muhakkak editöre bakin arkadaşlar. Bu gibi kaynağı olmayan, haber özelliği taşımayan bir çok haber O.Kiziltepe tarafindan yazıldığını görebilirsiniz.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızeki:

yapay zeka dır

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWhite Turqo:

Yapay zeka.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları

'Topuklu efe'yi zora sokacak mahkeme kayıtları
Çatıda ağlayan kadın intihar edecek zannedildi, kaçak göçmen olduğu öğrenildi

Çatıda ağlayan kadın intihar edecek zannedildi, gerçek çok başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı

Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçecek 9 belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.