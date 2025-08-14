'Van Gölü canavarı' tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü

Bitlis'in Tatvan ilçesi sahili açıklarında gezintiye çıkan bir vatandaş, kamerasına şehir efsanesi haline gelen ' Van Gölü Canavarı'na ait olduğu iddia edilen görüntülerin yansıdığını öne sürdü.

BALIK MI CANAVAR MI?

Vatandaşın çektiği görüntülerde, su yüzeyinde hareket eden ve şekli net olarak seçilemeyen koyu renkli bir cisim dikkat çekiyor. Görüntüleri paylaşan kişi, bunun Van Gölü Canavarı olduğuna inandığını söyledi.

YILLARDIR SÜREGELEN EFSANE

Van Gölü Canavarı efsanesi, 1990'lı yıllardan bu yana bölgede zaman zaman gündeme geliyor. Daha önce de gölde çekildiği iddia edilen birçok görüntü tartışma yaratmış, ancak varlığı bilimsel olarak kanıtlanmamıştı.