Van'da Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar keyifli vakit geçirdi. Van Kalesi'nin arka kısmında bulunan alanda gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce çocuğa uçurtma dağıtıldı ve gökyüzü renklendi.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince "1 Ekim Dünya Çocuk Günü" dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Van Kalesi'nin arka kısmında bulunan Hüsrevpaşa Cami yanındaki alanda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen şenlikte yüzlerce çocuğa uçurtma dağıtıldı.

Aileleri ile alanda eğlenen çocuklar, Van kedisi, Van Gölü canavarı ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmaları uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

Etkinlik alanını ziyaret eden Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, gazetecilere, renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, çocukların keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Etkinliğe ilginin yoğun olduğunu belirten Çelikel, şunları kaydetti:

"Geçen seneki etkinlikte 3 bin uçurtma dağıttık. Bu yıl etkinliğimizi 6 bin uçurtmayla gerçekleştirdik. Ailelerin çocuklarıyla güzel vakit geçirmelerini istiyoruz. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere çok önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz."

Etkinliğe kızıyla katılan Neslihan Karaaslan ise çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini ifade ederek, "Uçurtma uçurarak, oyunlar oynayarak güzel vakit geçiyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

13 yaşındaki Esmanur Karaaslan da "Eğleniyoruz. Uçurtma uçurduk. Etkinliğin her yıl düzenlenmesini istiyoruz." dedi.