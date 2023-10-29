Van'da kanlı tutulması görsel şölen oluşturdu
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Van'da kanlı ay tutulması yüzde 12 oranında izlenebildi. Kanlı ay tutulmasında dolunay kızıl renge bürünmedi. Ay tutulması başlama saati 21.01'de başlarken, ay diskinin dünyanın gölgesinin merkezine en yakın geçtiği an 23.14 gözlemlenirken, tutulması ise 01.26'da sona erdi.
Van'da kanlı tutulması görsel şölen oluşturdu
Yüzde 12 oranında görünen ay tutulması kızıl renge bürünmedi
VAN - Van'da kanlı ay tutulması görsel şölen oluştururken, ay kırmızı renge bürünmedi.
Van'da kanlı ay tutulması yüzde 12 oranında izlenebildi. Kanlı ay tutulmasında dolunay kızıl renge bürünmedi. Ay tutulması başlama saati 21.01'de başlarken, ay diskinin dünyanın gölgesinin merkezine en yakın geçtiği an 23.14 gözlemlenirken, tutulması ise 01.26'da sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam