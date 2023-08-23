Van'da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile kamyon çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada kamyonet sürücüsü ve yanındaki torunu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi civarında S.Ç. yönetimindeki 65 AL 929 plakalı Toyota marka kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Ford marka kamyon çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan torunu yalandı. Haber verilmesi üzere bölgeye 112 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler ağır yaralanan S.Ç.'yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN